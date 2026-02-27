Вице-спикер предложил изменить название «Милли Меджлис» на «Миллет Меджлиси»

Вице-спикер Рафаэль Гусейнов предложил изменить название «Милли Меджлис» на «Миллет Меджлиси».

Как сообщает AПA, с таким предложением Рафаэль Гусейнов выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

«Согласно грамматическим нормам азербайджанского языка, правильно говорить не “мədəni sənaye”, а “mədəniyyət sənayesi” , не “mədəni yaradıcılıq”, а “mədəniyyət yaradıcılığı”. Кроме того, правильно было бы говорить не “Milli Məclis”, а “Millət Məclisi”. В Турции именно так. Мы же говорим “millət vəkili”, а не “milli vəkil”», — отметил вице-спикер.