В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

В Баку отметили 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Об сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсетях.

По его словам, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Украины и депутат Милли Меджлиса, председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина Алибала Магеррамзаде.

"Мы почтили общее историческое наследие наших народов, возложили цветы к мемориальной доске в честь первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Азербайджанской Демократической Республике", - написал он.

Гусев также выразил искреннюю благодарность Азербайджану и азербайджанскому народу за неизменную поддержку Украины и вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

"Память о первых дипломатических контактах является прочной основой современного стратегического партнерства между нашими государствами и источником взаимного уважения и доверия", - подчеркнул посол.