Агентство MEDIA предупредило об информационных провокациях против Азербайджана

В последнее время в социальных сетях отмечается систематическое распространение дезинформации об Азербайджане со стороны страницы, выдающей себя за «Qəzetçi».

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Указывается, что данный «ресурс», чьей основной целью является дестабилизация информационной среды страны и создание путаницы в общественном мнении, распространил недостоверную информацию о якобы мобилизации 150 врачей и фельдшеров и их отправке в Астаринский и Физулинский районы на границе с Ираном.

«Мы решительно осуждаем подобные информационные провокации и заявляем, что такая подрывная деятельность влечет за собой юридическую ответственность. Призываем все медиа, журналистов и общественных активистов в своей работе ориентироваться исключительно на официальные источники и воздерживаться от публикаций, вызывающих беспокойство в обществе», — подчеркнули в агентстве.