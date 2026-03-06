Гражданин Ирана пообещал $50 тыс. за закладку взрывного устройства в Сангачале

Как сообщалось, в результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР.

Trend сообщает, что установлен круг лиц, с которыми поддерживал связь КСИР, намереваясь организовать сбор разведывательной информации на территории Азербайджанской Республики, а также планируя террористические диверсии и акты покушения.

Так, гражданин Исламской Республики Иран Шейхзаде Саджад Могадам Сати Софи Эвад, пообещавший 50 000 долларов США лицу, которое должно было установить взрывное устройство под мостом в поселке Сангачал Гарадагского района города Баку, занимался поиском исполнителя.

Также стало известно, что Шейхзаде получал специальные поручения от КСИР по подготовке планов покушений на лиц еврейского происхождения, проживающих в Азербайджанской Республике.