Раскрыты планы Ирана по осуществлению терактов в Азербайджане - ВИДЕО

В результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР.

Как сообщает Trend, с целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу нашей страны в качестве целей были выбраны стратегический объект - нефтепровод Баку–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога «Ашкенази». На территорию страны были провезены три взрывных устройства.

Указанные взрывные устройства были обезврежены.

Для установления стратегических объектов и целей, представляющих интерес для иранских спецслужб в нашей стране, а также лиц, сотрудничающих с ними, были организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Выяснилось, что граждане Исламской Республики Иран Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим, вступив в предварительный сговор, установили преступную связь с Гулиевым Тарханом Тарлан оглу с целью ввоза на территорию страны взрывного устройства. Был обнаружен контейнер, оставленный по заданию гражданина ИРИ Зандкиана Ясера Рахима возле поселка Шихово Сабаильского района. При осмотре контейнера было установлено, что внутри находится взрывчатое вещество «C-4» массой 7 кг 730 г, предназначенное для подрыва объектов и бетонных сооружений. В ходе оперативной съемки СГБ было установлено, что Тархан Гулиев вместе с Агаевым Ниджатом Заман оглу прибыли на автомобиле, забрали контейнер и в последующие дни спрятали взрывное устройство в Низаминском районе города Баку.

Позднее стало известно, что по заданию гражданина ИРИ Азарундбилеха Хосейна Савар Сабера, имеющего прямые связи с КСИР, на территорию страны был вновь ввезен контейнер со взрывным устройством. Внутри находились два дистанционно управляемых взрывных устройства типа «C-4». Гражданин Азербайджана Абдуллаев Асад Тофиг оглу, с которым заранее была установлена преступная связь, прибыл к тайнику и забрал контейнер. Поскольку об этом было известно заранее, для фиксации данного факта место хранения было оборудовано скрытым видеонаблюдением СГБ. На следующий день было установлено, что Рашад Рустамов и Асад Абдуллаев вместе забрали контейнер из известного тайника, расположенного в поселке Шыхлар Гобустанского района, в массиве Баглар, и спрятали его рядом с домом, где проживает Абдуллаев. Было установлено, что иранские граждане, установившие преступные связи с гражданами Азербайджана, помимо контрабанды наркотических средств, имеют прямые связи с КСИР.

Кроме того, был установлен круг лиц, с которыми поддерживал связь КСИР, организовывая сбор разведывательной информации, а также планирование террористических диверсий и покушений на территории Азербайджанской Республики. Так, гражданин ИРИ Шейхзаде Саджад Могхаддам Сати Софли Эвад, пообещавший 50 000 долларов США человеку, который должен был установить взрывное устройство под мостом в поселке Сангачал Гарадагского района города Баку, занимался поиском исполнителя. Также стало известно, что С. Шейхзаде получал специальные поручения от КСИР по подготовке планов покушений против лиц еврейского происхождения, проживающих в Азербайджанской Республике.

Ранее КСИР не удалось установить местонахождение трех взрывных устройств из-за того, что лица, которым они были доверены, прервали связь с организаторами. В связи с этим по инициативе гражданина ИРИ Хафеза Тавассоли была обеспечена доставка очередного взрывного устройства. Так, возле Судостроительного завода в Гарадагском районе столицы было обнаружено одно взрывное устройство массой 1280 граммов. Радиус поражающего действия этого устройства составляет 250–300 метров. Установленный как координирующий агент КСИР Хафез Тавассоли связался с Агаевой Хадиджей Закир гызы и попросил ее хранить посылку у себя в течение двух дней. Получив ее, гражданка Азербайджана в последующие дни спрятала ее в тайнике в поселке Масазыр. После того как Хадиджа Агаева заметила, что неизвестный подъехал на мотоцикле и забрал посылку, она сообщила об этом Х. Тавассоли. После того как Х. Агаева оставила взрывчатое вещество в заранее согласованном месте в поселке Масазыр, по заданию Саджада Шейхзаде Могхаддама Сати Софли Эвада, Ахмедов Эльвин Бахруз оглу забрал взрывное устройство и спрятал его рядом со своим домом в поселке Биляджари.

Одновременно гражданин ИРИ Хафез Тавассоли связался с гражданкой Азербайджана Шабановой Нарминой Рамиз гызы с целью совершения покушения на общественного деятеля. Ей было поручено отправиться по адресу, где работает общественный деятель, и сделать фотографии этого места, а также самого лица. Кроме того, Шабанова получила инструкции от КСИР по встрече иностранного гражданина, отправленного в Азербайджан через территорию третьей страны для совершения убийства общественного деятеля, по размещению прибывающего в гостинице, а также поиску оружия и транспортного средства для совершения преступления. В этот момент Исмиев Наиб Агаисми оглу сообщил Нарминe Шабановой, что готов совершить убийство общественного деятеля за вознаграждение в размере 80 000 манатов. В связи с этим Н. Исмиев посетил место работы общественного деятеля, снял на мобильный телефон видеоматериалы для планирования преступления и возможного побега с места происшествия и отправил их члену преступной группы Нарминe Шабановой. Также они договорились о поиске и приобретении огнестрельного оружия и других средств для совершения преступления, тем самым осуществляя подготовку к покушению на жизнь общественного деятеля.

В результате проведенных Службой государственной безопасности упреждающих неотложных оперативно-розыскных мероприятий указанные особо тяжкие преступления предотвращены. Так, Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Ниджат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофиг оглу, Рустамов Рашад Фархад оглу, Агаева Хадиджа Закир гызы, Ахмедов Эльвин Бахруз оглу, Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Исмихан оглу признались в совершенных деяниях, а также в том, что по заданию лиц, связанных с КСИР, забирали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с планами покушения.

Также было установлено, что лицом, непосредственно занимавшимся организацией террористических актов против нашей страны, является офицер разведывательной организации КСИР, полковник Али Асгар Бордбар Шерамини.

Граждане Ирана Зандкиан Ясер Рахим, Рустамзаде Бехнам Сахибали, Азарундбилех Хосейн Савар Сабер и Шейхзаде Саджад Могхаддам Сати Софли Эвад, причастные к сбору разведывательной информации и организации террористических диверсий с целью дестабилизации ситуации и создания паники среди населения, объявлены в международный розыск.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий также приняты решения в отношении граждан Азербайджана, причастных к преступным действиям. Так, Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Ниджат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофиг оглу и Рустамов Рашад Фархад оглу признаны виновными по соответствующим статьям Уголовного кодекса и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Агаисми оглу привлечены к уголовной ответственности по статьям 28 и 277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, а Ахмедов Эльвин Бахруз оглу — по статье 228.2.1 (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста. Материалы, собранные Следственным управлением СГБ, направлены в суд.

Комплексные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, планировавших террористические диверсии и покушения на территории Азербайджанской Республики по заданию иностранных спецслужб, а также сотрудничавших с ними, продолжаются.