 Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан
Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан

First News Media23:10 - 06 / 03 / 2026
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен атаками беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

"Мы глубоко обеспокоены этим инцидентом, особенно ранением мирных жителей и ущербом, нанесенным гражданской инфраструктуре. Генеральный секретарь желает пострадавшим скорейшего выздоровления", - передал Дюжаррик слова Антониу Гутерриша.

Он сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил Генеральному секретарю ООН письмо в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

По словам С.Дюжаррика, в письме приведена информация о произошедшей атаке беспилотников, и документ был распространен среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Представитель генсека также напомнил, что вчера по данному вопросу состоялись обсуждения между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана.

213

