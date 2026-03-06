В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

В Баку пропала 21-летняя девушка.

Как сообщает Qafqazinfo, жительница Хазарского района Гюльчин Новрузлу вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

В день исчезновения на девушке были чёрные штаны и серая куртка.

Всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о ней, просят сообщить в Службу 102 МВД или на официальные страницы в социальных сетях, а также по городским телефонам: (012) 590-22-39, (012) 453-02-02, (012) 590-72-03 и мобильным номерам: (050) 821-00-11, (055) 611-83-93.