Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили ситуацию в регионе

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора стороны подробно обсудили вопросы региональной безопасности. Они отметили важность активизации дипломатических усилий и соблюдения норм и принципов международного права на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Во время беседы министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о дроновых атаках, совершённых 5 марта со стороны Исламской Республики Иран против территории Нахчыванской Автономной Республики. Было подчеркнуто, что этот шаг противоречит международному праву.

Министр Эрвин Ибрагимович решительно осудил дроновые атаки Ирана против Азербайджана, выразил обеспокоенность и солидарность с нашей страной.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.