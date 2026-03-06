 Глава МИД Италии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана | 1news.az | Новости
Глава МИД Италии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана

First News Media21:20 - Сегодня
Глава МИД Италии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности, в том числе дроновые атаки, совершенные Ираном по территории Азербайджана.

Байрамов подчеркнул недопустимость подобных атак на азербайджанскую территорию, отметив, что любые действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности страны, противоречат нормам международного права. Заявлено, что такие шаги, создающие угрозу для гражданского населения и инфраструктуры, представляют собой серьезный вызов для региональной стабильности и безопасности.

Таяни выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и отметил важность восстановления стабильности в регионе, выразив солидарность с Азербайджаном.

Глава МИД Италии также поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в эвакуации итальянских граждан через территорию Азербайджана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

256

