Генсек Совета Европы: Дроновая атака против Азербайджана демонстрирует необходимость снижения напряженности

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сделал публикацию в своем аккаунте в X в связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на территорию Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с атакой БПЛА на территорию Азербайджана он отметил: «Дроновая атака против Азербайджана демонстрирует необходимость снижения напряженности. Международное право должно оставаться рамками для применения силы».