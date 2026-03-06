Посольство: США решительно осуждают дроновые атаки Ирана на Азербайджан и внимательно следят за ситуацией

США решительно осуждают атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Ирана на Нахчыван, совершённые 5 марта, и заявляют о полной солидарности с народом Азербайджана.

Об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

«Посольство США в Азербайджане внимательно следит за развитием ситуации и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате нападения», — говорится в заявлении.