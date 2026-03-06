AZAL обнародовал расписание рейсов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку на 7-10 марта

Для того, чтобы граждане Азербайджана могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном, AZAL подготовил расписание рейсов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку на 7-10 марта (все время указано по местному времени).

Как сообщили в AZAL, пассажирам следует учитывать ряд важных моментов при подготовке к рейсу.

«Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт как минимум за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового образца. В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении AZAL.

Отметим, что билеты на рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку можно приобрести через официальный сайт или мобильное приложение AZAL, выбрав направление Нахчыван, а также обратившись в кассы авиакомпании.