Лейла Алиева приняла участие в ифтаре вместе с семьями шехидов - ФОТО

First News Media23:20 - 06 / 03 / 2026
6 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта «Мой сын - герой!» было организовано мероприятие по случаю священного месяца Рамазан и Международного женского дня - 8 Марта.

В рамках мероприятия, состоявшегося в священный месяц Рамазан, состоялся ифтар.

В мероприятии принимали участие матери и члены семей шехидов из различных регионов Азербайджана.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также приняла участие в ифтаре вместе с семьями шехидов и пообщалась с ними.

Мероприятие стало данью уважения к памяти шехидов, сражавшихся за территориальную целостность нашей страны, а также олицетворением заботы об их семьях со стороны государства и общества.

В ходе мероприятия говорилось о доблести Азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, героизме сынов Родины, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана. Были вознесены молитвы за упокой души Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, возданы молитвы Всевышнему о мире во всем мире и сохранении спокойствия и безопасности в нашей стране.

Выступившая от имени семей шехидов мать ставшего шехидом Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова - Сямая Гашимова отметила, что семьи шехидов постоянно находятся в центре внимания. Была выражена признательность за проявляемые заботу и уважение.

Затем выступили известные деятели искусства Азербайджана.

Отметим, что в рамках проектов «Мой отец - герой» и «Мой сын - герой», посвященных памяти героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь за Родину, проводится цикл мероприятий с участием семей шехидов. Встречи с участием семей шехидов еще раз дают им почувствовать, что государство и народ Азербайджана всегда рядом с ними. Подобные мероприятия являются выражением внимания и заботы о семьях шехидов, уважения к памяти их героических сыновей. В то же время, эти мероприятия призваны оказать поддержку деятельности, проводимой государством в этом направлении.

