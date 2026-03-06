 Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media21:59 - 06 / 03 / 2026
Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

С большой обеспокоенностью воспринял известие об атаке дронов на Нахчыван 5 марта. В ходе этой атаки были нанесены удары по гражданским объектам, включая аэропорт, дроны упали вблизи школы и несколько человек получили ранения.

Данная атака означает грубое нарушение международного права и эскалацию неприемлемого насилия. Этот акт, который Вы справедливо расценили как террористическую атаку, создает серьезную угрозу стабильности и безопасности всего региона.

От имени Правительства Чешской Республики хотел бы заявить о нашем решительном осуждении этой атаки. Мы заявляем о своей солидарности с Азербайджаном и поддерживаем все усилия, направленные на обеспечение безопасности его граждан, а также сохранение мира и стабильности в регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».

Поделиться:
275

Актуально

Общество

Раскрыты планы Ирана по осуществлению терактов в Азербайджане - ВИДЕО

Общество

В Азербайджане задержаны граждане, выполняющие задания КСИР

Xроника

Ильхам Алиев и Александар Вучич обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Политика

Генсек Совета Европы: Дроновая атака против Азербайджана демонстрирует ...

Xроника

Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Чехии Андрея Бабиша

Ильхам Алиев и Александар Вучич обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев поблагодарил Эди Раму за поддержку после иранских ударов по Нахчывану

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана и выразил соболезнования - ФОТО

Президент Турции позвонил Президенту Ильхаму Алиеву и осудил удары дронов со стороны Ирана

Ильхам Алиев поблагодарил Эди Раму за поддержку после иранских ударов по Нахчывану

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Последние новости

Армия Ирана заявила об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln

Сегодня, 00:02

Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов

06 / 03 / 2026, 23:50

Высказывания Президента Ильхама Алиева о дроновой атаке Ирана на Азербайджан продолжают освещаться мировыми медиа

06 / 03 / 2026, 23:45

Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль Гран-при

06 / 03 / 2026, 23:25

Лейла Алиева приняла участие в ифтаре вместе с семьями шехидов - ФОТО

06 / 03 / 2026, 23:20

Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан

06 / 03 / 2026, 23:10

Гражданин Ирана пообещал $50 тыс. за закладку взрывного устройства в Сангачале

06 / 03 / 2026, 22:50

В Азербайджане задержаны граждане, выполняющие задания КСИР

06 / 03 / 2026, 22:30

Раскрыты планы Ирана по осуществлению терактов в Азербайджане - ВИДЕО

06 / 03 / 2026, 22:25

Агентство MEDIA предупредило об информационных провокациях против Азербайджана

06 / 03 / 2026, 22:20

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

06 / 03 / 2026, 22:00

Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

06 / 03 / 2026, 21:59

Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Чехии Андрея Бабиша

06 / 03 / 2026, 21:55

Рубио: военная операция против Ирана может продлиться еще несколько недель

06 / 03 / 2026, 21:40

Глава МИД Италии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана

06 / 03 / 2026, 21:20

AZAL обнародовал расписание рейсов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку на 7-10 марта

06 / 03 / 2026, 21:15

Посольство: США решительно осуждают дроновые атаки Ирана на Азербайджан и внимательно следят за ситуацией

06 / 03 / 2026, 21:02

Комиссия Милли Меджлиса приняла Заявление по поводу атак иранских беспилотников на Нахчыван

06 / 03 / 2026, 20:55

Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили ситуацию в регионе

06 / 03 / 2026, 20:50

Ильхам Алиев и Александар Вучич обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

06 / 03 / 2026, 20:42
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50