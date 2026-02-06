​​​​​​​В Баку открылась выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети»

5 февраля в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, послы иностранных государств, известные деятели культуры и искусства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу музея.

Директор музея, заслуженный работник культуры Амина Меликова рассказала о выставке. Она отметила, что выставка под названием «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» является важным событием, направленным на сохранение нашей культурной памяти, духовных ценностей и исторического наследия. А.Меликова подчеркнула, что лично убедилась в наличии в Зиринской Джума-мечети уникальных экспонатов. Она также отметила, что их сбор, сохранение и представление широкой общественности имеют особое значение с точки зрения сохранения культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по культуре парламента Полад Бюльбюльоглу в своём выступлении отметил, что выставка является прекрасной инициативой и удачной идеей. Он подчеркнул, что наши мечети и религиозные святыни являются неотъемлемой частью нашего народа и нашей истории.

«Эти места продолжают функционировать и сегодня, сохраняя своё место в нашей духовной жизни. В то же время историко-культурное наследие, представленное в наших музеях, на ковровых выставках и в различных экспозициях, имеет большую ценность для нашего общества. Именно поэтому данная выставка особенно значима, поскольку она объединяет два этих мира - религиозное пространство и культурное наследие», - добавил он.

По словам депутата, в дальнейшем к организации подобных выставок смогут более широко подключиться и другие музеи, в том числе Азербайджанский национальный музей ковра. Он подчеркнул, что это не только необходимо, но и полезно для общества. Самое главное, по его словам, заключается в формировании единства между мечетями и очагами культуры, что является позитивным явлением.

Депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по культуре Гюнай Эфендиева в своём выступлении рассказала о значимости выставки. Она отметила, что сохранение материального и нематериального культурного наследия, его популяризация в современных условиях и передача будущим поколениям являются одними из ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана.

Г.Эфендиева подчеркнула, что на территории представляемых ею Хазарского и Пираллахинского районов расположено множество культурных, религиозных и исторических памятников. По её словам, экспонаты, представленные на выставке, на протяжении многих лет хранились непосредственно в мечети, а также в личных архивах жителей — у них дома, в семейных собраниях и в бабушкиных сундуках. Депутат также отметила, что Зиринская Джума-мечеть является одним из древних религиозных культовых сооружений нашей страны: «В 2016 году мечеть была капитально отремонтирована по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой. Эта мечеть напоминает небольшой музей. Здесь представлены не только образцы народного прикладного искусства, характерные для Азербайджана, но и ценные экспонаты, привезённые из разных стран - Узбекистана, Турции, Ирана, Ирака и Туркменистана», - отметила Гюнай Эфендиева.

Глава Исполнительной власти Хазарского района города Баку Эльшан Салахов отметил, что выставка является воплощением великой истории, памяти и культурного наследия нашего народа. По его словам, подобным инициативам со стороны главы государства всегда уделяется особое внимание и придаётся большое значение. Такие проекты будут способствовать ещё большему сплочению нашего общества и внесут важный вклад в сохранение и популяризацию наших национально-культурных ценностей.

Э.Салахов отметил, что сохранение подобных экспонатов имеет особое значение с точки зрения поддержания и продолжения жизни нашего культурного наследия.

Затем в своём выступлении председатель религиозной общины Зиринской Джума-мечети Гаджи Гадир Наджафов подчеркнул, что исторические предметы, хранящиеся в мечети, на протяжении многих лет были свидетелями веры людей, их молитв и духовной жизни. Он высоко оценил внимание, уделяемое сохранению этого наследия и его представлению широкой общественности. «Мы знаем, что в нашей стране ценности бережно охраняются. Если человек приносит и передаёт как реликвию кялагаи своей бабушки или папаху своего деда, это свидетельство большого доверия. Эти реликвии необходимо надёжно сохранять, беречь и передавать будущим поколениям. Потому что, охраняемое национальное наследие, в итоге хранит тебя», - отметил Гаджи Гадир Наджафов. По его словам, в Иреване в своё время действовали мечети Сардара, Раджаб-паши, Хаджи Новрузали бека, Сартиб хана и другие культовые сооружения. Он подчеркнул, что сегодня единственная Голубая мечеть играет особую роль в сохранении религиозно-культурных традиций Западного Азербайджана.

Председатель религиозной общины подчеркнул, что мечеть является не только местом поклонения, но и пространством для сохранения культуры, просвещения и исторического наследия, духовным очагом, служащим мостом к будущим поколениям.

Выступавшие выразили благодарность инициатору проекта — депутату Милли Меджлиса, заместителю председателя комитета по культуре Гюнай Эфендиевой, а также всем, кто принял участие в организации выставки.

В рамках мероприятия был показан короткометражный фильм «Завещание истории» о Зиринской Джума-мечети, снятый режиссёром Мубаризом Нагиевым. Кроме того, прозвучали национальные музыкальные произведения в исполнении мугам-группы «Зафар», а танцевальный ансамбль «Сема» Дома культуры посёлка Шувелян представил хореографические номера.

Затем гости ознакомились с выставкой, на которой представлены образцы национального наследия, подаренные Зиринской Джума-мечети в разные периоды различными людьми. Экспозиция включает ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, художественный металл, одежда и вышивка, экземпляры Корана, а также редкие рукописные книги. Большинство этих экспонатов, возраст которых составляет более ста лет, созданы азербайджанскими мастерами.

Выставка, организованная совместно комитетом Милли Меджлиса по культуре, Министерством культуры и Азербайджанским национальным музеем ковра, продлится до 8 февраля.