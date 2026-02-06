В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — рассказала она.

Следователи ищут стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Источник: РИА Новости