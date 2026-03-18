Использование иностранных слов в эфире азербайджанских телеканалов заметно сократилось

Аудиовизуальный совет АР с конца прошлого года проводит мониторинг использования иностранных слов в эфире телеканалов, вещающих в стране как наземным, так и спутниковым образом.

Мониторинг, проведённый Институтом лингвистики НАНА, выявил использование ведущими 15 телеканалов около 40 иностранных слов, для которых в азербайджанском языке существуют официально утверждённые эквиваленты, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аудиовизуального совета.

В январе текущего года на встрече с ответственными лицами телерадиовещательных компаний результаты мониторинга за декабрь были доведены до сведения вещателей, при этом им было рекомендовано серьёзно учитывать эти данные. Было отмечено, что в случае, если по результатам последующих мониторингов тенденция неуместного использования иностранных слов не снизится, будут применены меры административного воздействия.

Несмотря на то, что результаты мониторинга за январь были близки к декабрьским показателям, в результате проведённых встреч и просветительской работы в феврале текущего года наблюдалось значительное снижение числа случаев использования ведущими телеканалов иностранных слов, имеющих эквиваленты на азербайджанском языке. Так, если ведущие 15 телеканалов использовали иностранные слова 1366 раз в декабре и 1460 раз в январе, то в феврале это число снизилось до 864.

Аудиовизуальный совет отмечает, что такие мониторинги будут продолжаться, одновременно ещё раз подчеркнув вещателям важность усиления редакционного контроля в этой сфере и рекомендовав представителям редакций и ведущим активнее работать над снижением использования иностранных слов.

