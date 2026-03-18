Гражданам возвращено 90,7 млн манатов НДС за недвижимость, приобретённую безналично

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики успешно продолжает реализацию проекта по возврату части уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретённые безналично.

По состоянию на 1 марта 2026 года, через портал поступило в общей сложности 28 237 обращений от граждан. По 17 072 из них обеспечена выплата средств на сумму 90,7 млн манатов. При этом по 9 234 обращениям было отказано в соответствии с установленными правилами либо операции по выплате не были успешными.

В первые два месяца 2026 года через портал поступило 1 265 обращений граждан

По 964 обращениям обеспечена выплата средств на сумму более 6,0 млн манатов. По 206 обращениям было принято решение об отказе либо операции по выплате оказались неуспешными.

Основные причины отказов по обращениям граждан следующие:

  1. Обращение не было подано в течение 90 дней со дня последнего платежа;
  2. В назначении платежа отсутствовали данные электронной накладной (e-qaimə);
  3. При оплате НДС и основной суммы не были перечислены отдельно;
  4. Платежи были произведены другими лицами.

Следует отметить, что если платеж полностью или частично произведён не покупателем, а другим лицом, обращение учитывается только при наличии нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочия этого представителя.

Кроме того, возврат средств производится в случае, если стоимость жилого или нежилого помещения (без НДС) была перечислена безналично на банковский счёт продавца, а сумма НДС - на депозитный счёт продавца.

Госслужба рекомендует лицам, занимающимся строительством жилых домов, предоставлять формы с информацией о строительстве зданий в соответствии с законодательством. Отметим, что с момента запуска портала лица, осуществляющие строительную деятельность, предоставили 3 914 соответствующих информационных форм. В этом направлении налоговые органы проводят соответствующий мониторинг и аналитическую работу.

