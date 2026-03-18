Обнародован прогноз магнитных бурь на праздничные дни

Кафедра астрофизики БГУ опубликовала прогноз геомагнитной обстановки на 18–30 марта.

В настоящее время солнечная активность находится на низко-среднем уровне - ожидается, что она сохранится на среднем уровне из-за возможных вспышек на поверхности Солнца класса M (R1–R2 - слабые и умеренные, способные вызывать незначительные помехи в распространении радиоволн).

До 21 марта геомагнитное поле будет находиться в пределах нормального фона. 21-22 и 25 марта ожидаются слабые геомагнитные возмущения уровня G1 (слабые). В средних широтах геомагнитная обстановка останется спокойной.

Индекс Kp, отражающий силу геомагнитных бурь и рассчитываемый по 10-балльной шкале, 21-22 и 25 марта составит 5, в остальные дни до конца месяца - 2-4, а в высоких широтах 19 марта - в диапазоне 6-7.

Вероятность возникновения вспышек класса M (слабые–средние) составляет 15%, класса X (сильные) - 5%. В ближайшие дни солнечная активность останется на среднем уровне, геомагнитное поле Земли - спокойным, местами умеренно изменчивым. Сильных геомагнитных бурь не ожидается.