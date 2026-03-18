17 лет ожидания подошли к концу! Уникальная история успеха в Азербайджане

После безрезультатного лечения за границей пациентка, 17 лет мечтавшая о ребенке, испытала радость материнства в Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения.

Беременность стала возможной благодаря профессиональному гинекологическому подходу заведующей отделением технологий репродуктивного здоровья института, доцента, доктора Хаялы Тахмази.

Маленькая Айнур Багирова, появившаяся на свет на 27-й неделе с весом 1290 граммов, после 40 дней интенсивного неонатального лечения была выписана домой к семье в добром здравии.

Это не просто медицинский успех, это победа надежды, терпения и азербайджанской медицины!