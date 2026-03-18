МИДы зарубежных государств больше не видят риски в поездках в приграничные районы Армении

Министерства иностранных дел ряда зарубежных стран прекратили публиковать предупреждения своим гражданам с рекомендацией воздержаться от поездок в приграничные районы Армении. Об этом заявил министр экономики Геворк Папоян.

По его словам, этот вопрос имеет принципиальное значение для туристической отрасли. Он напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян поручил МИДу и диппредставительствам Армении провести соответствующую работу с зарубежными партнерами.

«Положительный момент в том, что такие предупреждения больше не публикуются. Негативный - ранее размещенные рекомендации не удаляются и по-прежнему могут служить ориентиром для граждан этих стран», - отметил Папоян.

Дополнительным фактором, по его словам, остается восприятие региона через общую информационную повестку: потенциальные туристы нередко судят о ситуации не по реальным данным, а, в частности, по картографическим сервисам, связывая Армению с конфликтами в соседних странах.

Источник: Sputnik Армения