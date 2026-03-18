Ильхам Алиев зажег новрузовский костер в ходжавендском селе Ханоба - ФОТО
18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем глава государства и первая леди побывали в доме переехавшего в село Бейбалы Гасымова.
После этого Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.
Глава государства вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер.
