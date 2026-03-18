Убийство из-за брекетов: мать двоих детей раскрыла мотивы расправы над свекровью

Завершилось судебное разбирательство по делу 22-летней невестки, обвиняемой в убийстве свекрови в селе Коталан Астаринского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Рухана Иманова, мать двоих малолетних детей, была приговорена к 10 годам лишения свободы с переквалификацией обвинения на более мягкое.

Выяснилось, что причиной этого тяжкого преступления, повлекшего смерть, стали стоматологические брекеты. 55-летней свекрови Халиде Манафовой не понравилось, что невестка установила их в лечебных целях. В результате возникшего на этой почве спора Рухана нанесла свекрови несколько ножевых ранений, от которых та скончалась.

В суде Рухана признала свою вину и раскаялась, однако заявила, что совершила преступление небеспричинно. Женщина описала судьям условия совместного проживания: «Я замужем 4 года, и все это время у нас со свекровью были плохие отношения. Из-за постоянных скандалов мы с мужем неоднократно хотели переехать на съемную квартиру, но из-за отсутствия финансовых возможностей этого не удалось сделать. Муж каждый раз просил меня проявлять терпение по отношению к его матери, но ситуация стала невыносимой. Представьте, когда я заходила в ванную, свекровь давала мне всего 5 минут. Она не давала мне спокойно поесть, не разрешала ходить в салон красоты и даже была против моего выхода из дома. В последний раз она начала нападать на меня из-за брекетов. Хотя муж разрешил мне их поставить, свекровь была категорически против. Во время ссоры она набросилась на меня и стала использовать нецензурные слова в адрес моей 8-месячной дочери. Именно оскорбления в адрес младенца вывели меня из себя, и я была вынуждена схватиться за нож. Я очень раскаиваюсь. Моим детям нужна материнская забота, я даже не знаю, что они сейчас едят и пьют».

В материалах дела указано, что изначально Рухана пыталась выдать смерть свекрови за самоубийство. Даже когда она позвонила мужу, сказала, что его мать сама нанесла себе ножевые ранения. Однако после задержания сотрудниками полиции она во всем призналась в отделении.

В суде дали показания и сыновья погибшей женщины. Муж Руханы выступил в качестве свидетеля, а его брат был признан правопреемником погибшей. Последний просил суд наказать невестку по всей строгости закона. Муж подсудимой подтвердил, что между его женой и матерью регулярно происходили конфликты, и отметил, что они не могли съехать из-за нехватки средств. Говоря о происшествии, он назвал супругу терпеливым человеком и выразил сожаление о случившемся. Он также добавил, что сейчас за одним ребенком присматривает он сам, а за другим - теща.

Изначально Рухане было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, предусматривающее наказание от 14 до 20 лет лишения свободы. Однако Лянкяранский суд по тяжким преступлениям счел это обвинение неверным. Судейская коллегия под председательством Неймата Мамедова пришла к выводу, что нанесение многочисленных ножевых ранений было обусловлено не особой жестокостью, а тем, что, по мнению подсудимой, предыдущих ударов было недостаточно для лишения жертвы жизни.

На основании этого и других факторов деяние было переквалифицировано на статью «Умышленное убийство». Учитывая наличие двоих малолетних детей и принципы социальной справедливости, Рухана Иманова была приговорена к минимальному сроку по данной статье - 10 годам заключения.

