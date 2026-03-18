Мерц призвал Европу взять в свои руки обеспечение собственной безопасности

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европа должна быть увереннее в своих действиях в эпоху, когда глобальные игроки по-своему формируют мир. Об этом он заявил, выступая в Бундестаге.

«Мы больше не хотим продавать себя ниже себестоимости. Мы должны решительно и целеустремленно взять в собственные руки оборону нашей свободы», - сказал глава правительства ФРГ. Он отметил, что современный мир стал «сложнее». «В этих условиях в большей степени, чем когда-либо прежде, единая Европа для нас в Германии является единственной и важнейшей гарантией нашего будущего», - утверждал Мерц.

«Мы переживаем геополитические и геоэкономические потрясения, каких давно не наблюдалось», - указал он. При этом канцлер отметил необходимость проведения реформ в ЕС и снятия бюрократических барьеров для повышения конкурентоспособности.

