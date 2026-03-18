Трамп обижен на союзников

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность защиты Ормузского пролива американскими силами и призвал союзников взять на себя полную ответственность за безопасность региона.

«Интересно, что бы произошло, если бы мы «прикончили» то, что осталось от иранского террористического государства, и позволили бы странам, которые пользуются этим так называемым [Ормузским] «проливом», - а мы им не пользуемся, - самим нести за него ответственность? Это бы заставило некоторых наших безучастных «союзников» зашевелиться, и быстро!!!» - написал Трамп в социальной сети Truth Social.