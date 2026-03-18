В Гяндже автомобиль протаранил забор и врезался в здание цеха - ФОТО

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Эльсевяр Аллахвердиев (1976 года рождения) за рулем автомобиля марки Volkswagen потерял управление, после чего машина врезалась сначала в забор, а затем в расположенный поблизости стекольный цех.

Инцидент зафиксирован на пересечении улиц Зульфу Гаджиева и Аббаса Саххата.

В результате аварии никто не пострадал, однако транспортному средству нанесен серьезный ущерб. По факту начато расследование.