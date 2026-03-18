Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю каждому из вас здоровья, счастья и успехов в делах.

Новруз байрамы, имеющий очень древние корни на азербайджанской земле, является священным даром наших великих предков нынешним поколениям. Этот светлый праздник на протяжении многих веков был неотъемлемой частью нашего национального сознания, внес особый вклад в формирование наших культурных ценностей. В обрядах Новруза во всем своем богатстве находят отражение оптимистичное мировоззрение нашего народа, его безграничная любовь к природе, высокие нравственные критерии и самые светлые надежды на будущее.

Одной из заслуг азербайджанского народа перед своей славной историей является то, что традиции Новруза успешно выдержали испытание временем, не подвергшись чуждым влияниям, и сохранились до наших дней. Новруз байрамы, являющийся сокровищницей высоких человеческих качеств и глубокой духовности и занимающий достойное место среди ценных образцов мирового культурного наследия, и сегодня, в соответствии с традициями, оставившими след в памяти веков, отмечается во всех уголках нашей Родины народными гуляниями.

Уверен, что обновляющая атмосфера весны еще больше усилит наше стремление строить будущее в соответствии с нашими мечтами, и благодаря нашей решимости мы превратим наши освобожденные исконные земли в обитель красоты под ясным небом.

Пусть наступающий Новруз байрамы наполнит ваши сердца светом, подарит вам всем приятное весеннее настроение, принесет мир, процветание и достаток в ваши дома и очаги.

С праздником!»

