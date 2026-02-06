 В Милане проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - ФОТО | 1news.az | Новости
В Милане проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - ФОТО

First News Media23:46 - 06 / 02 / 2026
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Милане. Игры будут продолжаться до 22 февраля.

Шоу на стадионе «Сан-Сиро» в Милане соберет более 70 тыс. зрителей и множество мировых звезд.

В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Сборная Азербайджана примет участие в параде официальной церемонии открытия под 11-м номером.

Флаг Азербайджана на церемонии будут нести горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

