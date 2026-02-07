 Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну

First News Media09:37 - Сегодня
Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну

Американская компания SpaceX рассчитывает осуществить первую беспилотную посадку космического корабля Starship на Луну в марте 2027 года.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, достижение этой цели окажется для SpaceX непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля Starship. По сведениям издания, космическая компания приняла решение сконцентрироваться на реализации лунной программы совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и поэтому на время отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.

Согласно первоначальным планам главы SpaceX Илона Маска, Starship должен был отправиться к Марсу в непилотируемом режиме в 2026 году, чтобы проверить безопасность посадки на эту планету. После этого планировалось приступить к работе над пилотируемыми запусками к Марсу и в конечном итоге создать там самодостаточный город.

Поделиться:
174

Актуально

Xроника

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ ...

Общество

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального ...

Экономика

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о ...

В мире

Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну

Белый дом проведет первую встречу участников Совета мира в феврале

Шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты во Франции

В Милане проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя

«Я был глуп»: Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном

В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

Дело Эпштейна: 3 млн файлов и новые разоблачения

Последние новости

Дорожная полиция рекомендовала водителям делать перерывы при дальних поездках

Сегодня, 09:47

Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну

Сегодня, 09:37

Белый дом проведет первую встречу участников Совета мира в феврале

Сегодня, 09:20

Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

Сегодня, 09:00

Шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты во Франции

Сегодня, 00:00

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

06 / 02 / 2026, 23:52

В Милане проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - ФОТО

06 / 02 / 2026, 23:46

«Бёюг Сева» перенесла сложную операцию

06 / 02 / 2026, 23:40

Глава разведки «Хезболлах» покинул пост

06 / 02 / 2026, 23:20

Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

06 / 02 / 2026, 23:00

Аллахшукюр Пашазаде провел ряд встреч в Абу-Даби - ФОТО

06 / 02 / 2026, 22:40

Что скрывается за поступком ученика лицея «İdrak»?: возможные причины инцидента - ВИДЕО

06 / 02 / 2026, 22:20

Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

06 / 02 / 2026, 22:00

США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

06 / 02 / 2026, 21:40

Исламабад поблагодарил Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

06 / 02 / 2026, 21:20

Омбудсмен напомнила СМИ о соблюдении законов и правил этики при освещении инцидентов с детьми

06 / 02 / 2026, 21:00

Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

06 / 02 / 2026, 20:40

20-й пакет санкций ЕС подразумевает запрет на обслуживание судов, перевозящих российскую нефть

06 / 02 / 2026, 20:20

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

06 / 02 / 2026, 20:00

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

06 / 02 / 2026, 19:45
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48