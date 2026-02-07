Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну

Американская компания SpaceX рассчитывает осуществить первую беспилотную посадку космического корабля Starship на Луну в марте 2027 года.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, достижение этой цели окажется для SpaceX непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля Starship. По сведениям издания, космическая компания приняла решение сконцентрироваться на реализации лунной программы совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и поэтому на время отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.

Согласно первоначальным планам главы SpaceX Илона Маска, Starship должен был отправиться к Марсу в непилотируемом режиме в 2026 году, чтобы проверить безопасность посадки на эту планету. После этого планировалось приступить к работе над пилотируемыми запусками к Марсу и в конечном итоге создать там самодостаточный город.