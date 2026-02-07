Дорожная полиция рекомендовала водителям делать перерывы при дальних поездках

Во время поездок на дальние расстояния водителям необходимо делать регулярные перерывы, заранее проверять техническое состояние автомобиля и выбирать скорость с учетом дорожных условий.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) к гражданам, совершающим поездки в выходные дни.

В ведомстве отметили, что на автомагистралях республиканского значения интенсивность движения по выходным возрастает, что требует особого внимания к вопросам безопасности. Чаще всего в эти дни аварии происходят из-за спешки, невнимательности и неправильной оценки дорожной ситуации.

В полиции подчеркнули, что, несмотря на усиление профилактических и контрольных мероприятий, безопасность на дорогах зависит прежде всего от личной ответственности каждого водителя и его поведения за рулем.

Также в обращении указано, что выезд на неисправном автомобиле, управление в усталом или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости и нарушения правил обгона и маневрирования многократно повышают риск ДТП и нередко приводят к тяжелым последствиям.

Источник: Report