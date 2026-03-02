​​​​​​​Лица, раздражавшие зрителей, исчезли из эфиров азербайджанских телеканалов - ФОТО -ВИДЕО

В конце февраля в азербайджанском медиапространстве развернулась активная дискуссия вокруг качества телевизионного контента.

Напомним, что ряд известных представителей шоу-бизнеса публично выразили недовольство форматом эфиров, обилием скандальных сюжетов и снижением требований к музыкальному наполнению программ. По их мнению, приоритет рейтингов всё чаще берёт верх над профессиональными стандартами и культурной составляющей.

Эти заявления стали предметом масштабного обсуждения в социальных сетях - пользователи активно делились фрагментами эфиров, критическими комментариями и собственными оценками происходящего, что усилило общественный резонанс.

На фоне обсуждений стало известно о закрытии одной из обсуждаемых передач «Elgizlə İzlə» (ARB TV), ведущим которой является Эльгиз Акпер; также о закрытии программы «Tarixin bir günü» (Space TV) сообщил ее ведущий Тарих Алиев (Толик).

Продолжая обсуждение телевизионного контента, пользователи соцсетей в своих публикациях и комментариях нередко переходили к тем или иным лицам – в числе тех, чьи имена чаще всего упоминались в контексте критики эфиров, назывались Кямаля Гюняшли, Шалаля Сясли, Офелия Шабанова, Нушаба Мусаева и другие. Комментаторы в достаточно резкой и эмоциональной форме заявляли, что именно подобные гости и постоянные участники ток-шоу «перегружают» эфир и формируют его нынешний облик, который, как считают многие пользователи, всё больше отдаляется от представлений о содержательном и качественном телевидении.

На этом фоне дополнительный резонанс вызвала публикация сайта Manset.az, который обнародовал список лиц, якобы попавших под ограничения на телевидении - примечательно, что в этом перечне фигурируют практически все имена, ранее активно обсуждавшиеся в социальных сетях. Судя по опубликованному списку, под запрет на азербайджанских телеканалах попали следующие исполнители: Кямаля Гюнешли, Джанана (бывшая невестка заслуженной артистки Джананы Искендерли), Нушаба Мусаева, Няфяс, Офелия Шабанова, Гюнеш, Гумрал (дочь Мусы Мусаева и Тараны Гумрал), Сабина Сельджан, Ульвия Намазова, Афет Фермангызы, Ашыг Намиг, Мехрибан Гамбарова, Шабнам Гахраманова, Арзу Мирзоева, Шелала Сясли, Наза Вейсалова, Зиба Османлы, Аида Зиядханлы, Пюнхан Пириев, Талыб Тале, Джанан, Балаали, Агшин Фатех, Ифрат, Дениз Асадова, Ибрагим Борчалы, Арзу Мелек и Эльхан Гараханов.

Исполнители, чьи имена оказались в вышеприведенном списке, встретили новость резко негативно и фактически в штыки. Многие из них публично заявили на своих страницах в социальных сетях, что информация о якобы включении их в «чёрный список» на азербайджанских телеканалах не соответствует действительности и наносит ущерб их профессиональной репутации. Артисты подчёркивают, что не получали никаких официальных уведомлений от телеканалов и продолжают работать в обычном режиме. При этом сами телеканалы сложившуюся ситуацию пока не комментируют и не подтверждают существование подобного списка, воздерживаясь от каких-либо публичных разъяснений.

Так, Ульвия Намазова назвала опубликованный список ложным и пригрозила судом сайту, распространившему эти сведения - по её словам, вместе с ней в судебном порядке готовы защищать свою репутацию ещё десять исполнителей.





Вся эта история со «списком» развернулась в минувшие выходные. Сегодня же в понедельник 2 марта в эфир вышли передачи, которые ранее подвергались критике со стороны пользователей социальных сетей, и зрители сразу заметили изменения: в программах отсутствовали те персонажи, появление которых ранее вызывало раздражение и бурные обсуждения. Программа «Rəngarəng» (ATV), в которой ранее обсуждалось и провоцировалось немало скандалов между гостями, сегодня была посвящена мугаму - напомним, что ранее также была распространена информация о закрытии данной программы именно из-за волны критики.

Не появились лица из списка и в эфире программы Вюсали Ализаде «İncə Səhər», выходящей на Xəzər TV – гостями стали заслуженные артисты Эльнара Абдуллаева и Васиф Магеррамли, а также продюсер Асиф Керимов, а одной из тем качественная музыка.

Программа «Günə Uğurla», где практически в каждом эфире появлялись лица из опубликованного выше списка, в понедельник обошлась без них и была посвящена мугаму, а гостями стали заслуженный артист Закир Алиев и народная артистка Малейка Асадова.

Как видно с начала этой недели, лица, которые ранее регулярно появлялись в эфирах и вызывали раздражение зрителей, а также становились объектом бурной критики в соцсетях, на текущих выпусках программ не появились. В привычных шоу, где они раньше были завсегдатаями, эфир теперь обошёлся без них, а внимание ведущих и гостей было сосредоточено на в корне ином музыкальном контенте и героях. Этот определенный сдвиг в телевизионной повестке демонстрирует, что критика аудитории и общественный резонанс всё же оказали влияние на формирование текущего облика азербайджанских эфиров.

Феликс Вишневецкий