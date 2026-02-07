 Ученые раскрыли особенности «генов тревоги» | 1news.az | Новости
Ученые раскрыли особенности «генов тревоги»

23:30 - 07 / 02 / 2026
Новое крупное генетическое исследование пролило свет на механизмы, лежащие в основе тревоги. Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Международная группа ученых провела крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование тревожных расстройств, проанализировав данные более чем 120 тысяч пациентов с диагнозом и почти 730 тысяч человек без него. В работе приняли участие исследователи из США, Канады, Великобритании и Германии, ключевую роль сыграл Университетский медицинский центр Вюрцбурга.

Ученые установили, что тревожные расстройства не связаны с одним «геном тревоги». Вместо этого в развитии заболевания участвуют как минимум 58 генетических вариантов, каждый из которых вносит небольшой вклад в общий риск.

Исследование также показало значительное генетическое перекрытие тревожных расстройств с депрессией, нейротизмом, посттравматическим стрессовым расстройством и суицидальным поведением. Это может объяснять, почему такие состояния часто развиваются одновременно.

«В то время, когда уровень тревожности среди молодежи стремительно растет, крайне важно глубже понять биологические факторы уязвимости. В перспективе такие данные могут помочь выявлять людей с повышенным риском и начинать профилактику на раннем этапе», — отметила профессор Талия Или из Королевского колледжа Лондона.

Авторы обнаружили, что в развитии тревожных расстройств участвуют гены, связанные с ГАМК-ергической системой — ключевым механизмом регуляции активности мозга, на который уже направлено действие многих противотревожных препаратов. Однако исследование выявило и ранее неизвестные молекулярные сигнальные пути.

«Полученные результаты указывают на существование новых биологических механизмов тревоги, выходящих за рамки классической ГАМК-системы. Это создает основу для будущих исследований и разработки более точных и персонализированных методов терапии», — подчеркнул профессор Юрген Декерт из Университетского медицинского центра Вюрцбурга.

Источник: Газета.ру

