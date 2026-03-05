Где сейчас пробки в Баку: Список улиц
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января".
Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".
1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.
Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг".
Проспект Кара Караева - от станции метро "Кара Караев" в направлении станции метро "Короглу".
Сабунчи–Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".
Улица Микаила Алиева - от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Короглу" (до кольцевой развязки).
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.
Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра.
Улица Микаила Мушфига - от кольца Бадамдар в направлении школы-лицея №20.
Улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.
Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева.
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра.
Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова.