СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

США и их союзникам экономически невыгодна борьба с иранскими дронами в виду их массовости и дешевизны.

Об этом сообщает газета The New York Times.

«Сбить беспилотник определенно дороже, чем поднять его в воздух. Это игра на деньги. Соотношение затрат на один выстрел, на один перехват, в лучшем случае составляет 10 к одному. Но с точки зрения затрат это может быть скорее 60 или 70 к одному в пользу Ирана», — сказал газете генеральный директор и соучредитель компании по производству БПЛА Hylio Артур Эриксон.

В статье отмечается, что стоимость одного дрона-камикадзе семейства Shahed варьируется от $20 тыс. до $50 тыс.

При этом стоимость одного выстрела из систем Patriot, используемых для перехвата БПЛА, может превышать $3 млн.

У США также существует более дешевый вариант — система Raytheon Coyote. Одна ракета для нее стоит $126 500, что значительно дешевле, но все еще в несколько раз дороже, чем Shahed.

NYT подчеркнула, что существует множество других систем, способных дезориентировать или вывести из строя дроны, включая оборудование, подавляющее радиочастоты, управляющие навигационными системами, а также системы, использующие микроволны или лазеры для выведения дронов из строя или отклонения их от курса.

Такие системы противодействия гораздо дешевле, чем перехватчики, но их эффективность неоднозначна.