 СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

First News Media08:35 - Сегодня
СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

США и их союзникам экономически невыгодна борьба с иранскими дронами в виду их массовости и дешевизны.

Об этом сообщает газета The New York Times.

«Сбить беспилотник определенно дороже, чем поднять его в воздух. Это игра на деньги. Соотношение затрат на один выстрел, на один перехват, в лучшем случае составляет 10 к одному. Но с точки зрения затрат это может быть скорее 60 или 70 к одному в пользу Ирана», — сказал газете генеральный директор и соучредитель компании по производству БПЛА Hylio Артур Эриксон.

В статье отмечается, что стоимость одного дрона-камикадзе семейства Shahed варьируется от $20 тыс. до $50 тыс.

При этом стоимость одного выстрела из систем Patriot, используемых для перехвата БПЛА, может превышать $3 млн.

У США также существует более дешевый вариант — система Raytheon Coyote. Одна ракета для нее стоит $126 500, что значительно дешевле, но все еще в несколько раз дороже, чем Shahed.

NYT подчеркнула, что существует множество других систем, способных дезориентировать или вывести из строя дроны, включая оборудование, подавляющее радиочастоты, управляющие навигационными системами, а также системы, использующие микроволны или лазеры для выведения дронов из строя или отклонения их от курса.

Такие системы противодействия гораздо дешевле, чем перехватчики, но их эффективность неоднозначна.

Поделиться:
350

Актуально

Мнение

Энергетика без иллюзий: ставка на газ в эпоху кризисов

Экономика

Микаил Джаббаров: 2025 год стал знаковым с точки зрения укрепления международных ...

Политика

Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

В мире

В Иране отрицают запуск ракеты в направлении Турции

В мире

На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

Тегеран заявил, что не закрывал Ормузский пролив

Китай пообещал наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Сбой на ТЭС привел к перебоям газа в Гаване

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Али Хаменеи убит - подтвердили Трамп и Гостелекомпания Ирана, в стране объявлен траур

МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Последние новости

Из TikTok - за решетку: в Баку арестован водитель-автохулиган - ВИДЕО

Сегодня, 11:28

На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

Сегодня, 11:25

Микаил Джаббаров: 2025 год стал знаковым с точки зрения укрепления международных позиций Азербайджана

Сегодня, 11:22

В Геранбое пять человек госпитализированы после столкновения двух авто

Сегодня, 11:20

Тегеран заявил, что не закрывал Ормузский пролив

Сегодня, 11:15

Самир Шарифов: Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих стабильность за счет соблюдения фискальной дисциплины

Сегодня, 11:12

Министр: Доля ненефтегазового сектора в ВВП выросла до 71,5 процента

Сегодня, 11:10

Стало известно, когда объявят представителя Азербайджана на «Евровидении-2026»

Сегодня, 11:07

Китай пообещал наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Сегодня, 10:55

Сбой на ТЭС привел к перебоям газа в Гаване

Сегодня, 10:52

Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

Сегодня, 10:47

Рютте: НАТО готово к активации «красной кнопки»

Сегодня, 10:43

В Гяндже домашние роды закончились смертью младенца

Сегодня, 10:40

В Шеки 64-летнего мужчину насмерть ударило током

Сегодня, 10:37

МИД Ирана: на борту затопленного IRIS Dena находились не менее 130 моряков

Сегодня, 10:35

HONOR открыл второй фирменный магазин в Азербайджане с первым сервисным центром бренда - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

New York Post пишет о превращении Центра Гейдара Алиева в международный центр искусства

Сегодня, 10:30

Американцы считают, что политика Трампа в Иране повысила риски для США

Сегодня, 10:25

Ушла из жизни героиня вирусных роликов в TikTok «маклер биби»

Сегодня, 10:18

В Иране отрицают запуск ракеты в направлении Турции

Сегодня, 10:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50