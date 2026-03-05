Генерал Кейн: США уничтожили более 20 военных кораблей Ирана

США с начала операции против Ирана уничтожили более двух десятков военных кораблей Исламской Республики, включая подводную лодку.

Об этом журналистам сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Дэн Кейн, пишет РИА Новости.

«Мы уничтожили более 20 иранских кораблей, включая, в дополнение к фрегату за пределами региона, одну подводную лодку», — рассказал генерал.

По его словам, американские войска «эффективно нейтрализовали иранское присутствие в море».

Источник: Gazeta.ru