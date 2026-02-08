 На выборах в Японии одержал победу правящий блок под руководством премьера Такаити | 1news.az | Новости
В мире

First News Media16:12 - Сегодня
Правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити и партии "Общество обновления Японии" по итогам прошедших в воскресенье выборов получил большинство мест в ключевой нижней палате парламента.

Об этом свидетельствуют сводные данные избирательных комиссий.

Согласно данным на основе подсчитанных к 20:45 по местному времени (14:45 мск) голосов, ЛДП получила 224 мест в парламенте, а ее партнер - 23 места. Таким образом правящий блок под руководством Такаити закрепил за собой большинство в нижней палате парламента страны (всего 466 мест), отвечающей, в частности, за избрание премьера и принятие бюджета.

По данным экзитпола японского общественного телевидение (NHK), ЛДП получит индивидуальное большинство (больше 233 мест), а правящий блок в перспективе может закрепить за собой две трети мест в парламенте. Экзитполы других ведущих СМИ прогнозируют схожие результаты

