Глава аппарата премьер-министра Великобритании подал в отставку

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку в связи со скандалом вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, послом в США.

"После тщательного обдумывания [ситуации] я решил уйти из правительства. Решение назначить [послом] Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес урон нашей [Лейбористской] партии и нашей стране и подорвал доверие к политикам в принципе. После того как ко мне обратились, я рекомендовал премьер-министру [Киру Стармеру] провести это назначение. Я беру полную ответственность за эту рекомендацию", - говорится в заявлении Максуини, которое приводит телеканал Sky News.