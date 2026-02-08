Трамп об американском олимпийце, выступившем с критикой его политики: «Он настоящий неудачник»

Президент США Дональд Трамп назвал попавшего в олимпийскую команду страны фристайлиста Хантера Хесса неудачником за его критику политики страны.

"Выступающий на Олимпийских играх американский лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека", - написал он в Truth Social.

Ранее Хесс на пресс-конференции заявил, что испытывает смешанные чувства, представляя США на международных турнирах, включая Олимпийские игры. "Очевидно, что происходит много событий, которые мне не очень нравятся, и я думаю, что они не нравятся многим. То, что я ношу наш флаг, не означает, что я поддерживаю все, что происходит в США", - сказал спортсмен.

Источник: ТАСС