В центре Баку потушен пожар в магазине

В Сабаильском районе Баку на улице Узеира Гаджибейли произошёл пожар в магазине.

Как сообщает 1news.az, об этом информировало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кондитерском магазине общей площадью 15 кв.м было ликвидировано в короткие сроки без распространения огня.

В результате пожара сгорели один кондиционер и 2 погонных метра кухонной мебели.

Большая часть магазина была защищена от огня.