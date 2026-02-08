В центре Баку потушен пожар в магазине
В Сабаильском районе Баку на улице Узеира Гаджибейли произошёл пожар в магазине.
Как сообщает 1news.az, об этом информировало Министерство по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кондитерском магазине общей площадью 15 кв.м было ликвидировано в короткие сроки без распространения огня.
В результате пожара сгорели один кондиционер и 2 погонных метра кухонной мебели.
Большая часть магазина была защищена от огня.
186