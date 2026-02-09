Армения получит инвестиции в размере 9 миллиардов долларов через фонд TRIPP

В Армению придут технологии США.

Oб этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

По его словам, через фонд TRIPP в Армению будет инвестировано на начальном этапе 5 миллиардов долларов, а на втором этапе — ещё 4 миллиарда долларов.

«Мы также утвердили продажу в Армению беспилотных разведывательных технологий на сумму 11 миллионов долларов», — отметил Вэнс.

Он добавил, что проект TRIPP принесёт значительные экономические выгоды для Южного Кавказа.

«С 8 августа мы уже достигли больших успехов», — подчеркнул Вэнс.