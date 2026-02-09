Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня превращается в партнера гораздо более значимого, чем когда-либо прежде

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Десять из них являются членами Европейского Союза, одиннадцать - одновременно членами НАТО. Поэтому для этих стран Азербайджан сегодня превращается в партнера гораздо более значимого, чем когда-либо прежде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.

«Мы соблюдаем и уважаем все взятые на себя обязательства и никогда не смешивали политическую повестку с бизнесом, и это также стало для нас хорошей возможностью расширить наше международное присутствие на мировом энергетическом рынке», - отметил глава государства.