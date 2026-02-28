МИД Азербайджана призывает граждан воздержаться от поездок в ИРИ
В связи с обострением ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Иран гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.
Как сообщает МИД Азербайджана, гражданам, находящимся в Иране, советуют покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции в зависимости от их местонахождения.
Граждан призывают соблюдать меры безопасности, избегать массовых скоплений людей, выполнять указания местных властей и регулярно отслеживать информацию из официальных источников.
В случае чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Иране или в генеральное консульство в Тебризе по следующим контактам:
Посольство в Тегеране: [email protected], +98 905 523 01 07, +98 901 884 55 31
Генеральное консульство в Тебризе: [email protected], +98 901 414 31 57, +98 935 317 21 01