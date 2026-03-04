Пашинян ожидает углубления регионального сотрудничества с Грузией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает углубления регионального сотрудничества между Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Об этом он заявил в Тбилиси на открытии заседания армяно-грузинской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на сохраняющиеся сложности, страны Южного Кавказа располагают значительным потенциалом для взаимодействия, которому следует уделять больше внимания.

Пашинян также поблагодарил Грузию за содействие в развитии торгово-экономических контактов между Арменией и Азербайджаном, назвав эту поддержку важной.

Напомним, в конце прошлого года и начале текущего Азербайджан транзитом через территорию Грузии направил в Армению несколько партий нефтепродуктов. Кроме того, из России и Казахстана через Азербайджан и Грузию были доставлены вагоны с пшеницей.

Источник: Sputnik Армения