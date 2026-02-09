Высокие зарплаты за границей могут быть ловушкой: МВД о том, как не стать жертвой торговли людьми - ВИДЕО

В обращении МВД Азербайджанской Республики граждан призвали быть осторожными, чтобы не стать жертвами торговли людьми.

«Высокая зарплата, выгодные условия, быстрый процесс оформления документов… На первый взгляд такие предложения кажутся привлекательными, однако исследования показывают, что в последнее время в социальных сетях появляются поддельные объявления о работе и учебе за границей», - об этом говорится в обращении МВД, связанном с тем, как не стать жертвой торговли людьми.

В обращении подчеркивается, что некоторые граждане, поверившие таким объявлениям и отправившиеся за границу, лишаются своих документов, становятся жертвами принудительного труда, сексуальной эксплуатации и в конечном итоге превращаются в жертв торговли людьми.

МВД разъясняет, что следует делать для того, чтобы защитить себя от подобных ситуаций:

- При получении онлайн‑предложения о высокооплачиваемой работе или учебе за границей обращайтесь на горячую линию 152 Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД, где вам предоставят конфиденциальную и бесплатную консультацию;

- Свяжитесь с аккредитованным дипломатическим представительством или консульством Азербайджанской Республики в стране, куда вы собираетесь ехать, чтобы проверить достоверность объявления;

- Требуйте специальное разрешение или лицензию у компании или физического лица, предлагающих работу или учебу;

- Вы можете попросить копию трудового договора перед его подписанием.

В обращении отмечается, что меры предосторожности на этом не заканчиваются и даже покинув пределы страны, следует быть внимательным и не доверять свои документы, удостоверяющие личность, никому. При трудовой деятельности обязательно следует заключить трудовой договор, а о любых незаконных действиях против вас немедленно сообщать в местные органы полиции, а также в дипломатическое представительство или консульство Азербайджанской Республики в той или иной стране.

«Будьте информированы о торговле людьми — не станьте жертвой!» - отмечают в МВД.