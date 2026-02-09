В Тертере пресекли попытку продажи конины под видом говядины - ФОТО

Сотрудники Карабахского регионального отдела Агентства продовольственной безопасности (AQTA) и Тертерского районного управления полиции провели совместный рейд.

В ходе мероприятия в селе Бурудж Тертерского района в конюшне, принадлежащей Туралу Джафарову, было обнаружено некачественное мясо лошади общим весом 146,8 кг, а также 1 голова лошади и кости, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

В ходе расследования выяснилось, что указанную лошадь привезли жители того же села — Сеймур Мамедов и Гасан Джафарли. Они вместе с мясником Сейфеддином Гулиевым забили животное и упаковали мясо, отделённое от костей, в пакеты. Злоумышленники планировали отправить это мясо в Баку Эльмеддину Джафарову для продажи под видом говядины.

Образцы непригодной к употреблению конины изъяты и помещены в холодильное хранилище.

Расследование продолжается.