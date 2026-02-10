 В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО

First News Media09:06 - Сегодня
В поселке Гобустан Гарадагского района Баку умышленно подожжен ресторан Şeyx Lounge.

Инцидент произошел вчера, 9 февраля, около 23:00.

Отмечается, что причиной происшествия послужила ссора между двумя людьми, переросшая в драку, после чего один из них облил объект бензином и поджег его. Затем он запер входную дверь снаружи, лишив посетителей возможности покинуть помещение. По имеющейся информации, поджог совершил некий мужчина по имени Джавид.

Посетителям удалось спастись, выйдя через расположенную на кухне заднюю дверь.

В результате инцидента один человек получил ожоги ног и был госпитализирован. На данный момент сведений о других пострадавших не поступало.

Заведению общепита, находящемуся под управлением Назира Гадирли и Джахангира Гадирова, нанесен ущерб на сумму 120 000 манатов. Помимо этого, материальный ущерб посетителям оценивается более чем в 20 тысяч манатов.

По сообщению МЧС, в Гарадагском районе столицы в одноэтажных объектах различного назначения (кафе, магазин по продаже автозапчастей и автомастерские), построенных под одной крышей с общей площадью 600 м², сгорели горючие конструкции кафе на площади 250 м².

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов подтвердил факт умышленного поджога. По его словам, два человека, подозреваемых в совершении преступления, установлены и задержаны.

Расследование продолжается.

Источник: Bakupost.az

