В более чем 150 школ страны назначаются новые директора

Объявлены результаты конкурса по приёму на работу на должности директоров, проведенного в прошлом году.

Как сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA) при Министерстве науки и образования, в настоящее время кандидаты, прошедшие отбор, назначаются в государственные общеобразовательные учреждения, где имеются вакантные должности директоров. По предварительным результатам, по итогам процесса на вакантные должности будут назначены около ста кандидатов.

Отметим, что на этапе собеседования соответствующие комиссии оценивали лидерские качества и навыки стратегического управления кандидатов, педагогические и методические навыки, коммуникативные способности и умение принимать решения, а также цифровые и социальные компетенции.

Кроме того, в октябре-ноябре прошлого года был объявлен конкурс для 76 государственных общеобразовательных учреждений, имеющих вакантные должности директоров. Процесс приема и обработки заявок, а также экзамены, организованные для проверки знаний кандидатов по специальности, не имевших ранее результатов аттестации, уже завершены. Этап собеседований начнётся на следующей неделе. Кандидаты будут приглашаться на собеседования в порядке очередности в соответствии с правилами. Информация о дате и месте проведения собеседования будет отправлена ​​на личные страницы кандидатов. После объявления результатов собеседований кандидаты будут направлены в соответствующие вакантные учреждения по их выбору.