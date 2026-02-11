В Белом доме проходит встреча Нетаньяху и Трампа

В Вашингтоне начались переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Главной темой встречи станет динамика ирано-американских переговоров по решению ядерной проблемы. Нетаньяху представит позицию Израиля, подчеркнув необходимость, чтобы сделка с Ираном предусматривала прекращение обогащения урана, вывоз существующего материала с территории страны, остановку разработки баллистических ракет.