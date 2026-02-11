 Министр: Мы сосредоточены на программе Hire and Train | 1news.az | Новости
Министр: Мы сосредоточены на программе Hire and Train

First News Media21:40 - 11 / 02 / 2026
Правительство Азербайджана сосредоточило свое внимание на программе Hire and Train ("Нанимай и обучай").

Как передает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

"Как повышение потенциала наших университетов, так и государственная программа обучения за рубежом относятся к числу факторов, напрямую стимулирующих развитие этой экосистемы. Уделяемое в последние годы особое внимание к точным наукам и информационным технологиям обеспечит в самом ближайшем будущем приток новой рабочей силы в экосистему. Параллельно министерством и другими профильными ведомствами, в том числе Министерством науки и образования, были организованы краткосрочные курсы, которые прошли около 16 тысяч молодых людей в Азербайджане", - отметил он.

Однако, по словам министра, знания, полученные в рамках обучения, имеют определенный предел: "Поэтому далее мы сосредоточили внимание на программе Hire and Train ("Нанимай и обучай"). Она предусматривает привлечение в Азербайджан иностранных компаний и предоставление им определенных подрядных контрактов. Уже ведется работа с двумя такими компаниями - Anderson и EPAM, обе из США".

Кроме того, министр заявил, что тот же подход, что и в платформе mygov в отношениях между государством и гражданином, применяется и к взаимодействию государства и бизнеса: "Законодательная база для этого уже создана, и в ближайшие месяцы mygov бизнес будет представлен для использования предпринимателями. Этот проект реализуется совместно с компанией EPAM. При этом выдвинутое нами условие заключается в следующем: условно говоря, за предоставленные нами 100 долларов они привлекают в Азербайджан внешний подряд на сопоставимую сумму - еще 100 долларов. Наши специалисты, работая над проектами внутри страны, одновременно участвуют и в зарубежных проектах, приобретая международный опыт. Как мы видим дальнейший результат? Если из примерно 1000 или 2000 человек, работающих здесь, 5-10 создадут стартапы, и хотя бы часть из них окажется успешной - в любой сфере, - это фактически станет одним из ключевых шагов на пути к достижению нашей конечной цели: увеличению нынешних 100 миллионов до одного или даже нескольких миллиардов".

