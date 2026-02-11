Вэнс назвал свой визит в Азербайджан отличным
«Я очень рад тому, что посетил Азербайджан».
Как сообщает АПА, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс журналистам в аэропорту по завершении своего визита в Азербайджан.
Он отметил, что обсудил с Президентом Азербайджана ряд важных вопросов.
Вэнс подчеркнул, что благодаря лидерству Президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе вместо войны будут обеспечены мир и развитие торговли.
Вице-президент США назвал свой визит в Азербайджан отличным и поблагодарил за это Президента Ильхама Алиева.
Назвав Президента Азербайджана влиятельным мировым лидером, Вэнс подчеркнул, что обсудил с главой нашего государства региональные и глобальные вопросы, а также борьбу с терроризмом.
«Таким образом, это был отличный визит», — добавил Вэнс.