Вэнс назвал свой визит в Азербайджан отличным

«Я очень рад тому, что посетил Азербайджан».

Как сообщает АПА, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс журналистам в аэропорту по завершении своего визита в Азербайджан.

Он отметил, что обсудил с Президентом Азербайджана ряд важных вопросов.

Вэнс подчеркнул, что благодаря лидерству Президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе вместо войны будут обеспечены мир и развитие торговли.

Вице-президент США назвал свой визит в Азербайджан отличным и поблагодарил за это Президента Ильхама Алиева.

Назвав Президента Азербайджана влиятельным мировым лидером, Вэнс подчеркнул, что обсудил с главой нашего государства региональные и глобальные вопросы, а также борьбу с терроризмом.

«Таким образом, это был отличный визит», — добавил Вэнс.